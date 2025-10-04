مهرجان العنب والرمان 2025 بالطائف يستقطب رئيس الجامعة ويعزز الشراكة الزراعية

استقبل مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف، المهندس هاني بن عبدالرحمن القاضي، رئيس جامعة الطائف الأستاذ الدكتور يوسف بن عبده عسيري، خلال زيارته لمهرجان العنب والرمان 2025 بالمحافظة، وذلك بحضور عدد من منسوبي المكتب.
وتجوّل رئيس الجامعة في أركان المهرجان وأجنحة المنتجين المحليين، مطّلعًا على تنوّع الأصناف وجودتها العالية، كما استمع إلى شرح عن أبرز المحاصيل الزراعية المعروضة من العنب والرمان، إضافة إلى المبادرات والفعاليات المصاحبة التي تهدف إلى دعم المزارعين وفتح قنوات تسويقية جديدة تسهم في تعزيز القيمة الاقتصادية لهذه المنتجات التي تشتهر بها الطائف.
وأشاد الدكتور عسيري بما لمسه من تنظيم متميز وحضور لافت، مؤكدًا أن المهرجان يعكس مكانة الطائف الزراعية، ويبرز الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة البيئة والمياه والزراعة في خدمة المزارعين ودعم استدامة القطاع الزراعي.
من جانبه، ثمّن المهندس هاني بن عبدالرحمن القاضي زيارة رئيس الجامعة، مشيرًا إلى أنها تمثل دعمًا مهمًا للمنتجين المحليين، وتعكس الحرص على تعزيز الشراكة بين الجامعة والوزارة في مجالات البحث والابتكار الزراعي، بما يسهم في خدمة المجتمع المحلي وتحقيق تنمية زراعية مستدامة في محافظة الطائف.