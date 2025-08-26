الأرصاد: أمطار متفاوتة الغزارة مستمرة على بعض المناطق حتى منتصف الأسبوع المقبل

وأوضح المركز أن الحالة المطرية تشمل مرتفعات مكة المكرمة والباحة وعسير وجازان، وتمتد لتشمل المدينة المنورة وأجزاء من الرياض والقصيم والمنطقة الشرقية وحائل، مع توقعات بهطول أمطار تراوح بين الخفيفة والمتوسطة، يصاحبها جريان للأودية والشعاب في بعض المواقع.