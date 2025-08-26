الأرصاد: أمطار متفاوتة الغزارة مستمرة على بعض المناطق حتى منتصف الأسبوع المقبل

أعلن المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول الأمطار المتفاوتة الغزارة على عدد من مناطق المملكة حتى منتصف الأسبوع المقبل، وذلك بحسب مخرجات النموذج العددي السعودي.
وأوضح المركز أن الحالة المطرية تشمل مرتفعات مكة المكرمة والباحة وعسير وجازان، وتمتد لتشمل المدينة المنورة وأجزاء من الرياض والقصيم والمنطقة الشرقية وحائل، مع توقعات بهطول أمطار تراوح بين الخفيفة والمتوسطة، يصاحبها جريان للأودية والشعاب في بعض المواقع.
ودعا المركز الجميع إلى متابعة تقاريره الدورية عبر موقعه الإلكتروني ومنصاته الإعلامية الرسمية، والالتزام بتعليمات وإرشادات الجهات المختصة حفاظًا على السلامة العامة، خصوصًا في ظل تزايد فرص تشكل السيول في بعض المناطق المنخفضة.