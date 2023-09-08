فرص عمل ودعم للعلامات السعودية.. معرض "داري" يُحفّز الصناعات المحلية

وقال المشرف العام على المعرض محمد المطيري: "أسهم المعرض بتوفير أكثر من 300 فرصة عمل للشباب من الجنسين، كما أنه مد جسور التواصل بين أصحاب التجارب لتبادل الخبرات بينهم".