فرص عمل ودعم للعلامات السعودية.. معرض "داري" يُحفّز الصناعات المحلية

وفّر معرض داري للعطور والبخور الرابع ببريدة فرص عمل مختلفة للسعوديين، كما أوجد منافذ بيع وتسويق العلامات التجارية السعودية المبتدئة في قطاع العطور تشجيعًا للمنتجات المحلية.
وقال المشرف العام على المعرض محمد المطيري: "أسهم المعرض بتوفير أكثر من 300 فرصة عمل للشباب من الجنسين، كما أنه مد جسور التواصل بين أصحاب التجارب لتبادل الخبرات بينهم".
وقال المشارك عبدالكريم النافع: "قمت أنا وثلاثة من زملائي في كلية الأعمال بصنع عطور ترتبط بنفس قسمنا المهتم بالجوانب المادية وتسمية كل عطر باسم عملة نقدية".
وأوضحت سارة عسيري: "تُعتبر هذه أولى المشاركات في عالم العطور؛ إذ أتيحت لي فرصة المشاركة ببراند عطور صُمم بطريقة مختلفة مستوحى من مدينة ماربيا الإسبانية".
وقال يوسف الخلف الحامل لبكالوريوس تربية خاصة: "بدأت مشروعي منذ عام 2019، وهو عبارة عن طباعة للمحلات والزي الموحد".
وتحدثت سارة اليحيا: "أنا مهتمة بمجال التصوير، وقد ساعدني المعرض في التعريف بأعمالي ومنتجاتي السابقة".
ومن جانبها، أكدت منار النمير أن "المعرض عزز من وجود الشباب والشابات بالعمل عبر نقاط البيع والتسويق واكتساب الخبرات".
وبيّنت حاملة البكالوريوس بتخصص رياض الأطفال لمياء إبراهيم: "قدّم لي المعرض فرصة لأعرض منتجاتي وتسويق صناعة الأكواب بطريقة مميزة ولافتة والتي حظيت بإعجاب الزوار، خلقنا قاعدة عملاء وشريحة مشترين لهذا المنتج علاوةً على الربط مع أصحاب العطور لتزويدهم بمثل هذه الإهداءات".