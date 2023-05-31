السعودية تُوْدِعُ وثيقةَ المصادقة على تعديلات اتفاقية المنظمة البحرية الدولية لعام 2021م

وتُسهم وثيقة المصادقة على التعديلات التي اعتمدت في الدورة الثانية والثلاثين لجمعية المنظمة البحرية الدولية IMO، والموافق عليها من قِبل مجلس الوزراء، في زيادة عدد الدول الأعضاء في مجلس المنظمة من 40 إلى 52 عضوًا، وتمديد فترة عضوية المجلس من سنتين إلى أربع سنوات، إضافة إلى عددٍ من التعديلات الأخرى.