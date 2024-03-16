سفارة المملكة في إيرلندا تقيم مأدبة إفطار للمواطنين السعوديين

وهنَّأ المشيطي خلال المأدبة الحضور بشهر رمضان، سائلاً الله أن يعيده على الجميع بالخير، ومؤكدًا أهمية عقد مثل هذه اللقاءات في مختلف المناسبات؛ للتواصل مع أبنائنا في الخارج؛ لتوفير أجواء تنقلهم إلى أحضان وطنهم.