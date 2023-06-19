"الأمر بالمعروف" تخصص 9 خدمات رقمية و48 مركزًا ونقطة توزيع لخدمة الحجاج

وأردف "بلعوص": الرئاسة العامة تطبّق معايير الجودة في خدماتها المقدمة لتشمل احتياجات ضيوف الرحمن غير الناطقين بالعربية والتخاطب بلغة الإشارة، وذلك بإطلاق مبادرة نوعية تعد الأولى من نوعها بتمكين منسوبيها من المؤهلين في الترجمة ولغة الإشارة من العمل في الحج لمخاطبة الحجاج بلغاتهم، وخصصت مليونين و300 ألف بطاقة ذكية تضم رمز الاستجابة السريع (QR CODE)، وتضم منصة الحج والعمرة والزيارة (ويب سايت)، والرقم الموحد لمقدم الخدمة، كما كلفت الرئاسة كادرًا وظيفيًا مؤهلًا يبلغ (730) موظفًا، يشرف عليهم عدد من قيادات الرئاسة ومسؤوليها، وتجاوز عدد أجهزة ووسائل التوعوية الحديثة (497) جهازًا ووسيلة منها شاشات تفاعلية ولوحات رقمية وأجهزة بث وغيرها.