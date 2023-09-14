"ثبات المسكن العقارية" تختتم مشاركتها في معرض "سيتي سكيب العالمي" بتوقيع 5 اتفاقيات مع جهات تمويلية

وأبرم ممثلو شركة "ثبات المسكن العقارية" 5 اتفاقيات تمويلية وتعاونية مع: "مصرف الراجحي"، و" البنك الفرنسي"، و"وبنك الجزيرة"، و"البنك الأول ساب" "والبنك الأهلي السعودي"، على مدار أيام المعرض، الذي استمر من صباح يوم 10 سبتمبر، وحتى 13 من نفس الشهر، في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بِملهم؛ حيث ضمنت الشركة مشاريعها الريادية على هرم أولويات هذا الاتفاق الذي سيعزز الشراكات الإستراتيجية مع القطاع الخاص الإسكاني والتمويلي، في إبراز وتسهيل الفرص الاستثمارية المُقدمة من مُطوّري العقار، والبنوك، إلى الأُسر السعودية، وبِما يسهم في تحقيق رؤية المملكة التحوُّلية الرامية إلى تنمية وتطوير قطاع الإسكان؛ مما يعود بِالفائدة العامة على الأجيال الحالية والقادمة.