"ثبات المسكن العقارية" تختتم مشاركتها في معرض "سيتي سكيب العالمي" بتوقيع 5 اتفاقيات مع جهات تمويلية

تكلَّلت مشاركة شركة "ثبات المسكن العقارية" في أكبر معرضٍ عقاريّ على مستوى العالم "سيتي سكيب العالمي"، بِنجاح وتميُّز لافتَين؛ حيث استقطبت الشركة حضورًا نوعيًّا من آلاف الزوار والمهتمين بالتباحث حول الفرص الإسكانية والعقارية التي تقدِّمها شركة "ثبات المسكن العقارية" في المشهد الإسكاني المحلي، وقدرتها العالية على مواكبة معايير الإسكان عالميًّا؛ لا سيما أن حضور المعرض قد وفدوا من 170 دولة حول العالم، مِن بينهم جهات تمويلية محليَّة، أبدت اهتمامها بِتوقيع 5 اتفاقيات مع الشركة؛ لِدعم الأُسر السعودية الراغبة في تملك أحد منتجات شركة "ثبات المسكن العقارية"، بِقنوات تمويلية متعددة.
وأبرم ممثلو شركة "ثبات المسكن العقارية" 5 اتفاقيات تمويلية وتعاونية مع: "مصرف الراجحي"، و" البنك الفرنسي"، و"وبنك الجزيرة"، و"البنك الأول ساب" "والبنك الأهلي السعودي"، على مدار أيام المعرض، الذي استمر من صباح يوم 10 سبتمبر، وحتى 13 من نفس الشهر، في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بِملهم؛ حيث ضمنت الشركة مشاريعها الريادية على هرم أولويات هذا الاتفاق الذي سيعزز الشراكات الإستراتيجية مع القطاع الخاص الإسكاني والتمويلي، في إبراز وتسهيل الفرص الاستثمارية المُقدمة من مُطوّري العقار، والبنوك، إلى الأُسر السعودية، وبِما يسهم في تحقيق رؤية المملكة التحوُّلية الرامية إلى تنمية وتطوير قطاع الإسكان؛ مما يعود بِالفائدة العامة على الأجيال الحالية والقادمة.
وهدفت مشاركة "ثبات المسكن العقارية" في هذا المعرض، إلى إبراز مشاريعها السكنية في مدن المملكة التي تجمع بين أصالة المجتمع المحلي وثقافته، والتشطيب الفاخر والنموذجي الذي يبدو جليًّا وواضحًا في مشاريع: "مد السكني"، و"مد قمرة"، و"المهندية"، و"العذبة"، التي استعرضتها الشركة في جناحها الخاص رقم “T69"، بِصالة رقم 1، وبِموجب الاتفاقيات المُبرمة، أصبح من الإمكان الاستفادة من مشاريع الشركة الحالية والمستقبلية.
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