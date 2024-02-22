مساعد وزير الدفاع: يوم التأسيس هو ملحمة بطولية سطرها التاريخ في سجلاته

رفع مساعد وزير الدفاع، المهندس طلال بن عبدالله العتيبي، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لجميع القوات العسكرية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء والأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وزير الدفاع بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.