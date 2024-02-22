مساعد وزير الدفاع: يوم التأسيس هو ملحمة بطولية سطرها التاريخ في سجلاته

رفع مساعد وزير الدفاع، المهندس طلال بن عبدالله العتيبي، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لجميع القوات العسكرية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء والأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وزير الدفاع بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.
وقال: نستعيد في ذكرى يوم التأسيس، ملحمة بطولية سطرها التاريخ في سجلاته، فقد تحقق لبلادنا الظفر والتمكين والوجود، إذ استطاع رجال هذه الأرض المباركة بعزيمتهم الصادقة، وقوتهم وبسالتهم، واعتزازهم بأرضهم وجذورهم أن يعززوا وجود بلادنا، لتكون أرض الخير والعطاء والثبات.
وأضاف "العتيبي": لقد قامت وتأسست بلادنا على عزيمة صادقة من الإيمان، والإخلاص، وصدق وولاء أبنائها الذين قدموا دماءهم وأرواحهم فداء لها، وبسواعدهم تواصل بلادنا اليوم مسيرة النماء والتطوير في هذا العهد الزاهر المكين.
وأردف: بهذه المناسبة الغالية، نفخر ونشيد برجالنا البواسل الذين وضعوا أرواحهم فداءً للوطن ليبقى حصنًا منيعًا، وأدعو القدير عز وجل أن يحفظ بلادنا وولاة أمرنا وأن يرحم شهداءنا المخلصين.