زايا تطلق مشروع أبفيدا في قلب الخبر بأعلى معايير الجودة العالمية

ويجمع أبفيدا بين الوحدات السكنية الراقية والمساحات التجارية النوعية وتجارب الضيافة الفندقية المميزة، حيث يقدم المشروع رؤية عمرانية عصرية بطابع عالمي وهوية محلية، ليشكل وجهة متكاملة للحياة العصرية في واحدة من أكثر المناطق حيوية ونمواً في المملكة. ويمتد المشروع على مساحة إجمالية تبلغ 23,488 م²، ويضم 12 مبنى تشمل 234 شقة عصرية و26 بنتهاوس، إضافة إلى فندق بوتيك يضم 105 غرفة فندقية و10 وحدات تجارية، مع توفر 373 موقف سيارة لخدمة السكان والزوار.