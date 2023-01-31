بعد حصدهما أعلى من 96% في القدرات.. طالبان بالرياض يُطلقان مبادرة لتدريب زملائهما

تبنَّت ثانوية العز بن عبدالسلام بالرياض مبادرة، أطلقها اثنان من طلابها بعد حصولهما على درجات عالية في اختبار القدرات متخطَّين الـ96%؛ لتدريب الطلاب على طريقة الاختبار، ونقل تجاربهما في كيفية حصد درجات عالية، وذلك تحت إشراف مدير المدرسة علي القيسي، والأستاذ عبدالرحمن الشهراني.