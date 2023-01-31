بعد حصدهما أعلى من 96% في القدرات.. طالبان بالرياض يُطلقان مبادرة لتدريب زملائهما

تبنَّت ثانوية العز بن عبدالسلام بالرياض مبادرة، أطلقها اثنان من طلابها بعد حصولهما على درجات عالية في اختبار القدرات متخطَّين الـ96%؛ لتدريب الطلاب على طريقة الاختبار، ونقل تجاربهما في كيفية حصد درجات عالية، وذلك تحت إشراف مدير المدرسة علي القيسي، والأستاذ عبدالرحمن الشهراني.
وبدأت المدرسة منذ مطلع الأسبوع الحالي، بالتنسيق مع مركز التدريب فيها، المجهَّز والمعد لذلك، بإطلاق المبادرة التدريبية على اختبار القدرات التي طرحها الطالبان؛ لتذليل الصعوبات، وتهيئة الطلاب.
وقد لاقت المبادرة إقبالاً كبيرًا من الطلاب الراغبين في دخول الاختبار خلال الفترة المقبلة.
وقدَّم مدير المدرسة شكره للطالبَين يزيد مبارك الدوسري وهشام سعيد العيسى على هذه المبادرة، وللأستاذ عبدالرحمن الشهراني على إعداد البرنامج التدريبي، والإشراف على تنفيذه.