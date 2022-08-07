بعد 4 سنوات من زيارة ولي العهد.. 103 سعوديات ينضممن لمطوري "أبل"

واحتفت أكاديمية مطوري أبل في مقرها في مدينة الرياض أمس الأحد بتخريج 103 متدربات، يمثلن أول دفعة يتم تخريجها من الأكاديمية التي تم افتتاحها في يونيو من عام 2021م، وذلك في إطار شراكتها الاستراتيجية مع السعودية.