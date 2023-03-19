جاهزية لبيئة تعبدية روحانية.. "أرقى وأجود الخدمات النسائية بالحرم في رمضان"

ونوّهت "العبود"؛ بجاهزية المصليات النسائية والأروقة وجنبات المسجد الحرام ونوعية الخدمات النسائية المقدمة للقاصدات في الشهر الفضيل بمختلف الجوانب الإدارية الميدانية؛ حيث خصّصت الوكالة إدارات ووحدات عدة تُعنى بتقديم أجود الخدمات وأرقاها لضيوف الرحمن باللغات العالمية وتنظيم حركة تفويج الحشود داخل المسجد الحرام وخارجه؛ سواء بالساحات أو في منطقة المسعى، وصولاً للبوابات المخصّصة للنساء ومن ثم استكمال تفويجهن للمصليات وصحن المطاف لتأدية عباداتهن بكل يسرٍ وسهولة، مع اهتمامٍ بالغٍ بذوات الإعاقة والمُسنات، والخدمات التي تتناسب مع احتياجات مختلف الفئات.