"تناول معهم القهوة".. "الشمري": أدعو الوزير للاستماع إلى هؤلاء المواطنين

حراس الأمن لم يتغير وضعهم

وفي مقاله "من يهتم لهؤلاء السعوديين" بصحيفة "الوطن"، يقول الشمري: "تصور معي المشهد، في حَر القايلة ومنتصف الصيف، وفي الظهاري ودرجات الحرارة في الأربعينات، أحدهم يقود سيارة قديمة إلى حد ما، وفاتح النوافذ -إشارة غالبًا لعدم وجود مكيف بالسيارة– وذاهب إلى عمله في أحد الأماكن الفخمة المترفة، واضح أن مكان عمله المترف لم يقدم له مواصلات مناسبة، وأيضًا لا يقدم رواتب جيدة، ربما تساعده لتحسين وضعه.. خلال زيارتي للمملكة خلال الإجازات ألاحظ التغير المستمر والبلد أصبح ورشة عمل ضخمة نشطة بالتغيير والتطوير والتحسين، لكن حال (حراس الأمن) لا تسرّ أبدًا، مع أنهم من ألطف الناس الذين تقابلهم في المولات والأماكن العامة، وتسر بالحديث معهم".