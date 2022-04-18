8 برامج ترفيهية كوميدية جديدة على "سناب شات" الإذاعة والتلفزيون

ولعب بطولة مسلسل (الزهراية) كل من سناء بكر يونس، وعبدالإله السناني، وخالد الصقر، وأسامة القس، ويتناول المسلسل منطقة لم تُعرض دراميًا من قبل لا من حيث اللهجة، ولا العادات، ويحاول إظهار أثر الطفرة على البلدات النائية عن المركز، في حين تعرض قناة "السعودية" مسلسل (مشراق).