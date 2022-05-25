8 طلاب سعوديين يحققون مراكز متقدمة في معرض "آيسف 2022"

وقالت الدكتورة نجاح يوسف عشري، النائب والمشارك الأعلى لرئيس الجامعة للتقدم الوطني الاستراتيجي في كاوست: "نبارك هذا الإنجاز الذي حققه ستة عشر خريجًا من برنامج المعهد السعودي للعلوم البحثية (SRSI) في كاوست، ونشاركهم فرحتهم بتحقيق إحدى عشرة جائزة في هذه المسابقة العالمية. ونحن على ثقة بأن مثل هذا النجاح المعهود لمجتمع خريجي برنامج SRSI والتقدم الوطني الاستراتيجي SNA هو أحد الدلائل على جودة البرامج الرائدة التي تقدمها كاوست للشباب الموهوبين في السعودية. نحن على ثقة كبيرة بأن هذا الإنجاز سيكون حافزًا قويًّا للدفعة القادمة من المواهب الوطنية المتميزة في المعهد السعودي للعلوم البحثية SRSI بصورة خاصة، وكاوست بصورة عامة".