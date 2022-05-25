8 طلاب سعوديين يحققون مراكز متقدمة في معرض "آيسف 2022"

أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست" سعادتها الكبيرة بحصول ثمانية طلبة سعوديين منتسبين لبرامج كاوست على 12 جائزة في مسابقة معرض ريجينيرون الدولي للعلوم والهندسة "آيسف" 2022، الذي أُقيم في مدينة أتلانتا بالولايات المتحدة الأمريكية، وتُعد أكبر مسابقة علمية لطلبة المدارس الثانوية على مستوى العالم.
وكان هؤلاء الطلبة الفائزون من ضمن 16 طالبًا وطالبة تدربوا في جامعة الملك عبدالله خلال 2022 / 2021 قبل أن يشاركوا في هذه المسابقة ضمن فريق السعودية المكون من 35 طالبًا وطالبة، فتحت جامعة كاوست أبواب معاملها ومختبراتها لهم، وساندتهم من خلال شبكة مكثفة من الرعاية على أيدي أكاديميي الجامعة وعلمائها وباحثيها؛ ما أتاح لهؤلاء الطلبة المشاركة في هذه المسابقة العالمية بالمشاريع التي قاموا بها أثناء فترة تدريبهم في الجامعة.
وقالت الدكتورة نجاح يوسف عشري، النائب والمشارك الأعلى لرئيس الجامعة للتقدم الوطني الاستراتيجي في كاوست: "نبارك هذا الإنجاز الذي حققه ستة عشر خريجًا من برنامج المعهد السعودي للعلوم البحثية (SRSI) في كاوست، ونشاركهم فرحتهم بتحقيق إحدى عشرة جائزة في هذه المسابقة العالمية. ونحن على ثقة بأن مثل هذا النجاح المعهود لمجتمع خريجي برنامج SRSI والتقدم الوطني الاستراتيجي SNA هو أحد الدلائل على جودة البرامج الرائدة التي تقدمها كاوست للشباب الموهوبين في السعودية. نحن على ثقة كبيرة بأن هذا الإنجاز سيكون حافزًا قويًّا للدفعة القادمة من المواهب الوطنية المتميزة في المعهد السعودي للعلوم البحثية SRSI بصورة خاصة، وكاوست بصورة عامة".
ويؤكد حصول هؤلاء الطلبة على تلك الجوائز العالمية التزام جامعة "كاوست" بتنمية المواهب الشابة في المرحلة "قبل الجامعية" في برنامجَيها التأسيسيَّين: المعهد السعودي للعلوم البحثية (SRSI)، وبرامج مسابقات العلوم للتدريب والتطوير. ويتمثل هدف هذين البرنامجين في توسيع آفاق الطلبة السعوديين الشباب، من خلال تعريفهم بالقدرات التحويلية الكامنة في العلوم، وتشجيعهم على متابعة الفرص الأكاديمية والمهنية التي لم يتخيلوا يومًا أنها ممكنة.
والمعهد السعودي للعلوم البحثية هو برنامج صيفي، يهدف إلى تهيئة الطلبة الأعلى أداء في مدارس السعودية الثانوية، ودعم مسار حياتهم المهنية في مجالات العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات. ويستقبل المعهد كل عام بين 40 و45 طالبًا وطالبة من الصف الحادي عشر من جميع أنحاء البلاد للعمل على أحدث الأبحاث العلمية في مختبرات تُعد من أفضل مختبرات العالم، في الحرم الجامعي، وتحت إشراف أعضاء هيئة تدريسية مرموقة.
ويتمثل هدف المعهد السعودي للعلوم البحثية في السماح لهؤلاء الطلبة بتجريب حياة الباحثين مباشرة، وتطوير مهاراتهم في التواصل والتفكير التحليلي والنقدي، وفي كتابة البحوث وعرضها. كما يمثل المعهد السعودي للعلوم البحثية نقطة بداية لبناء علاقة قوية وغنية، تربط جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية بالطلبة الذين تستمر العلاقة بهم بعد ذلك من خلال نشاطات متنوعة عالية المستوى، مصممة لتنمية المهارات التي اكتسبوها، ولمساندتهم في مسيرتهم التعليمية.
أما برنامج مسابقات العلوم للتدريب والتطوير فهو يستقطب أفضل طلبة السعودية من الصفوف الـ6 إلى الـ12 بغية التدريب المكثف استعدادًا للمسابقات الدولية العلمية وأنشطة التنمية المستهدفة. ويسهم هؤلاء الطلبة، الذين تدربوا في رحاب جامعة الملك عبدالله، في إكساب السعودية موضعها على الخريطة العلمية العالمية بفضل أدائهم الرائع في الأولمبياد الدولي للعلوم (الرياضيات والكيمياء والفيزياء)، وفي المسابقات الشهيرة الأخرى، مثل معرض إنتل الدولي للعلوم والهندسة (Intel ISEF)، الذي يعد أكبر مسابقة علمية دولية في العالم للمرحلة قبل الجامعية.
يُذكر أنه عقب إكمال الطلبة برنامج "SRSI" في كاوست يواصلون تلقِّي الدعم من برنامج تنمية المواهب الشابة وأعضاء هيئة التدريس في الجامعة من خلال برنامج التدريب الشتوي، وبرنامج التدريب الربيعي داخل الحرم الجامعي.
ويعتبر المعهد السعودي للعلوم البحثية (SRSI) من البرامج الرائدة في كاوست لمرحلة ما قبل الجامعة، وهو معني بتنمية المواهب الوطنية الشابة تحت مظلة قسم التقدم الوطني الاستراتيجي في كاوست، بإشراف من أعضاء هيئة التدريس الموقرين في الجامعة.
وكان 35 طالبًا وطالبة سعوديون قد شاركوا في مسابقة معرض "آيسف" 2022، وهو أكبر وفد سعودي على الإطلاق يشارك في هذا المحفل الدولي. وكان 16 من هؤلاء الطلبة من خريجي برنامج "SRSI" في كاوست. وتعتبر هذه الجوائز الثمانية التي فاز بها خريجو برنامج المعهد السعودي للعلوم البحثية "SRSI" أعلى إنجاز جماعي لطلبة البرنامج في تاريخ المشاركات في معرض "آيسف".
هو قسم في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست"، ملتزم بتطوير المواهب الوطنية الشابة في السعودية من خلال تقديم المنح الدراسية، والرعاية والدعم، والبرامج والمبادرات في مجال العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات. ويمتلك القسم بيئة متميزة مصممة لمثل هذا الهدف، تضم برامج لتنمية المواهب الشابة، مثل: المعهد السعودي للعلوم البحثية "SRSI"، ومعسكر كاوست وموهبة لأولمبياد العلوم، والأكاديمية الافتراضية لكاوست، وبرنامج رعاية الطلبة الموهوبين في جامعة الملك عبدالله "KGSP".
ولجميع هذه البرامج تأثير مستمر على السعودية والعالم، وإنجازاتها تتحدث عن نفسها.. فعلى سبيل المثال، سمَّت وكالة ناسا الأمريكية أربع كويكبات بأسماء طلبة برنامج "SRSI" الفائزين في معرض إنتل الدولي للعلوم والهندسة "ISEF". وفي عام 2021 حصل اثنان من خريجي برامج التقدم الوطني الاستراتيجي في كاوست على منحة رودس الدولية التي تعتبر واحدة من أرفع المنح الدراسية في العالم.
وفي عام 2022 وصل 61٪ من دفعة برنامج "SRSI" إلى التصفيات النهائية في الأولمبياد الوطني للمملكة "إبداع"، كما شكل طلبة برنامج SRSI 46% من فريق الأولمبياد السعودي الذي شارك في مسابقة "آيسف" 2022 في أتلانتا بولاية جورجيا الأمريكية. وإضافة إلى ذلك، انضم العديد من خريجي برامج تنمية المواهب الشابة في كاوست إلى مؤسسات عالمية رائدة.