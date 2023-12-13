"سابك" تتعاون مع "ساينتيفيك ديزاين" و"ليندي" لبحث إزالة الكربون من صناعة الكيماويات

وسيؤدي هذا التعاون إلى الاستفادة من تقنية ثاني أكسيد الكربون التي تمتلكها "سابك"، التي أظهرت فعاليتها من خلال إنشاء أكبر مصنع من نوعه في العالم لاستخلاص واستخدام ثاني أكسيد الكربون في شركة "المتحدة" التابعة لـ"سابك"، وهي تقنية تتمتع بالقدرة على استعادة وتنقية ما يصل إلى 500 ألف طن متري من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًّا، التي كان من الممكن أن تنطلق إلى الغلاف الجوي أثناء عملية إنتاج جلايكول الإيثيلين، ويمكن تحويل ثاني أكسيد الكربون المستخلص إلى منتجات قيمة مثل اليوريا، وهي من المغذيات الزراعية الحيوية التي تعزز المحاصيل الزراعية، والميثانول، وهو لبنة بناء متعددة الاستخدامات لمختلف المواد الكيميائية، وثاني أكسيد الكربون المسال، الذي يُستخدم على نطاق واسع في صناعة الأغذية والمشروبات.