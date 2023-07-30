"التعاون الإسلامي" يُحضر لرد "الوزاري الاستثنائي" على تكرار حرق القرآن

وأعرب الأمين العام المساعد للشؤون السياسية في المنظمة يوسف بن محمد الضبيعي، خلال الاجتماع، عن فائق تقدير الأمانة العامة لكلٍّ من: المملكة العربية السعودية رئيس القمة الإسلامية الرابعة عشرة، ولجمهورية العراق، على مبادرتهما بالدعوة لعقد الدورة الاستثنائية لتدارس قضية حرق نسخ من المصحف الشريف، والتي توليها دول المنظمة والشعوب الإسلامية أهمية خاصة.