فيديو.. عشرات القرود تهاجم متنزه مطل البلدية بمحايل وتثير الرعب بين الزوّار
تعرَّض متنزه بلدية محايل الذي يقع بمحاذاة مبنى البلدية، صباح اليوم، إلى هجوم عشرات القرود؛ ما تسبّب في فزع المتنزهين وفِرارهم من الموقع خوفاً من تعرُّضهم وأطفالهم لأي أذى.
ورصدت "سبق" المشهد الذي توقف أمامه عددٌ من المارة لرصد تلك القطعان الكثيرة لقرود البابون وسط مطالبات بحماية تلك المواقع الحيوية من سطوة وبطش تجمعات القرود التي تتزايد في أعدادها بشكلٍ لافتٍ للنظر؛ فضلاً عن الأضرار المختلفة التي يمكن أن تنجم عنها.
وكانت القرود قد ألحقت إصابات بقائدي شاحنات بعقبة شعار في أوقات سابقة، نقلوا على أثرها للمستشفى وغيرها الكثير من الاعتداءات، بينها مهاجمة طفلة بمطل الجبهاء بقنا، وتمكن أحد الموجودين من إنقاذها في اللحظات الأخيرة.
ويبدو أن الجهود التي تبذلها الجهات المختصّة لبؤر تكاثر تلك القرود بمرتفعات عسير قد دفعت بها إلى الهروب إلى السهول والتكاثر بها.