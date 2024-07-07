فيديو.. عشرات القرود تهاجم متنزه مطل البلدية بمحايل وتثير الرعب بين الزوّار

وكانت القرود قد ألحقت إصابات بقائدي شاحنات بعقبة شعار في أوقات سابقة، نقلوا على أثرها للمستشفى وغيرها الكثير من الاعتداءات، بينها مهاجمة طفلة بمطل الجبهاء بقنا، وتمكن أحد الموجودين من إنقاذها في اللحظات الأخيرة.