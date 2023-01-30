شقيق "العنزي" المتوفى بأمريكا لـ"سبق": لم أصرح للإعلام وننتظر التقارير الرسمية

"بعد وفاة أخي (عبدالرحمن) رحمه الله أؤكد للجميع أنني لم أصرح بأي تصريح لأي جهة أو وسيلة إعلامية، وكل ما ذُكِر على لساني في وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية والصحف عن أسباب الوفاة أو حيثياتها غير صحيح وعارٍ من الصحة! وكل ما يخص حيثيات اختفائه وما قبل وفاته -رحمه الله- ذكرتها في الإعلام في قناة MBS وجريدتي الرياض وعكاظ".