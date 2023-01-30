شقيق "العنزي" المتوفى بأمريكا لـ"سبق": لم أصرح للإعلام وننتظر التقارير الرسمية

أكد بدر فلاح العنزي شقيق الشاب "عبدالرحمن" (30 سنة) الذي توفي -رحمه الله- في مدينة كليفلاند بولاية أوهايو في الولايات المتحدة الأمريكية، أنه منذ لحظة تلقيه خبر وفاة شقيقه لم يصرّح لأي وسيلة إعلامية بحيثيات وأسباب الوفاة، مبيناً أنه ينتظر التقارير الرسمية من سفارة خادم الحرمين الشريفين ومن الشرطة الأمريكية.
"بعد وفاة أخي (عبدالرحمن) رحمه الله أؤكد للجميع أنني لم أصرح بأي تصريح لأي جهة أو وسيلة إعلامية، وكل ما ذُكِر على لساني في وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية والصحف عن أسباب الوفاة أو حيثياتها غير صحيح وعارٍ من الصحة! وكل ما يخص حيثيات اختفائه وما قبل وفاته -رحمه الله- ذكرتها في الإعلام في قناة MBS وجريدتي الرياض وعكاظ".
وأضاف "العنزي" أن أسرة الفقيد تناشد حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- سرعة نقل جثمان الفقيد إلى المملكة العربية السعودية، ومتابعة إجراءات التحقيق مع الجهات الحكومية الأمريكية، مثمنًا للسفارة اهتمامها ورعايتها لشقيقهم "بندر" خصوصاً بعد حادثة شقيقه المرافق لـ"بندر" الموجود حالياً في أمريكا للعلاج على نفقة خادم الحرمين الشريفين، حفظه الله ورعاه.