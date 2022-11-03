الهيئة الملكية لمحافظة العلا تدشن مهرجان "الممالك القديمة"

وتعد مدينة "الحجر التاريخية" أحد أبرز المواقع ضمن مهرجان الممالك القديمة والتي تعبر عن الحضارة النبطية، ومركزاً حيويّاً على طريق البخور، وهي أحد المواقع الموجودة اليوم على الخارطة العالمية للمعالم التراثية وفق تصنيف اليونسكو، ويُقدم في مركز الزوار شرحا وافيا عن التطورات الأخيرة حيث سيتم إطلاعهم على هيكل وجه امرأة تعود للعصر النبطي، حيث تم اكتشافها في مدينة "الحِجر"، وتُعرف بإسم "هنّات"، وذلك خلال الفترة من 1 نوفمبر 2022 إلى 21 مارس 2023.