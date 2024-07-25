سعيًا للاكتفاء الذاتي.. "استدامة" ينظم ورشة حول الاستثمار في قطاع الأعلاف

واستهل مدير عام المركز الدكتور عبدالرحمن الصقير أعمال الورشة, بالتأكيد على دور الدراسات والأبحاث التطبيقية في مجال الأعلاف ودعم الثروة الحيوانية في المملكة، مما يسهم في تقليل الاعتماد على الأعلاف المستوردة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي والإسهام في الأمن الغذائي الوطني، كما أكد اهتمام المركز بالتقنيات الحديثة والممارسات الزراعية الجيدة التي تعزز إنتاج الأعلاف دون الإضرار بالموارد الطبيعية.