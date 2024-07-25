سعيًا للاكتفاء الذاتي.. "استدامة" ينظم ورشة حول الاستثمار في قطاع الأعلاف

أقام المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة ورشة عمل لمناقشة الفرص الاستثمارية في قطاع الأعلاف في المملكة.
واستهل مدير عام المركز الدكتور عبدالرحمن الصقير أعمال الورشة, بالتأكيد على دور الدراسات والأبحاث التطبيقية في مجال الأعلاف ودعم الثروة الحيوانية في المملكة، مما يسهم في تقليل الاعتماد على الأعلاف المستوردة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي والإسهام في الأمن الغذائي الوطني، كما أكد اهتمام المركز بالتقنيات الحديثة والممارسات الزراعية الجيدة التي تعزز إنتاج الأعلاف دون الإضرار بالموارد الطبيعية.
من جانبه، أوضح الوكيل المساعد للزراعة بوزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور سليمان الخطيب, اهتمام الوزارة بتعزيز الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني ضمن إطار الإستراتيجية الوطنية للزراعة، ودور القطاع الخاص في تحقيق المستهدفات الوطنية.
وتطرقت الورشة إلى الدراسات والأبحاث التطبيقية التي يجريها مركز استدامة مع الشركاء بالقطاع الزراعي؛ بهدف تعزيز قطاع الأعلاف في المملكة عن طريق انتهاج ممارسات زراعية مستدامة، وزراعة الأعلاف الموسمية كونها بديلًا اقتصادياً للأعلاف المعمرة، بما يقلل استهلاك المياه، ويسهم في تحسين خواص التربة، ويحد من انتشار الحشائش والأعشاب الضارة.
وأكد المشاركون في الورشة أهمية التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات ذات العلاقة بما يعزز استدامة القطاع الزراعي في المملكة.