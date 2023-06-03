"فهد بن سلطان" يُدشِّن عددًا من المشروعات بجامعة تبوك.. الاثنين

يُدشّن أميرُ منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، بعد غدٍ الاثنين، عددًا من مشروعات جامعة تبوك، بحضور وزير التعليم يوسف بن عبد الله البنيان، في مبنى كلية الصيدلة الجديد.
وقال رئيس الجامعة الدكتور عبدالله بن مفرح الذيابي: إن تلك المشروعات تجاوزت تكلفتها 232 مليون ريال، وتشمل: مباني الخدمات المساندة، والتي تضمّ: "مبنى إداريًّا، والمكتبة المركزية، وعمادة شؤون الطلاب، ومبنى القاعات الدراسية".
كما يدُشن الدكتور "الذيابي"، مبنى كلية الصيدلة، ومشروع تجهيز مقرّ كلية السياحة والضيافة بمحافظة الوجه.
وأضاف: أن هذه المشروعات وغيرها من المشروعات النوعية تأتي ضمن خطة الجامعة التي رسمتها منذ تأسيسها؛ للارتقاء بالعملية التعليمية بالجامعة، وتهيئة البيئة التعليمية الملائمة لطلابها وطالباتها ومنسوبيها لتحقيق تنمية وطنية مستقبلية شاملة ومتكاملة.
وأعرب الدكتور "الذيابي" عن شكره وامتنانه لأمير منطقة تبوك، على دعمه المتواصل للجامعة في شتى المجالات.
كما قدّم شكره لوزير التعليم، على متابعته المستمرة لمشروعات الجامعة وبرامجها الأكاديمية.