"فهد بن سلطان" يُدشِّن عددًا من المشروعات بجامعة تبوك.. الاثنين

يُدشّن أميرُ منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، بعد غدٍ الاثنين، عددًا من مشروعات جامعة تبوك، بحضور وزير التعليم يوسف بن عبد الله البنيان، في مبنى كلية الصيدلة الجديد.