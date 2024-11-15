رئيس مركز الأفلام بموسكو: "رؤيتنا لقطاع الإعلام قريبة من رؤية المملكة 2030

اختتمت فعاليات المنتدى "الثقافة والإعلام والرقمية"، الذي عقد في يومي 13 و14 نوفمبر بمدينة موسكو، بمشاركة أكثر من 5 آلاف متخصص، وشهد حضور 100 خبير و28 متخصصًا دوليًا في مجالات السينما، الإعلام الجديد، العلاقات العامة والتسويق، تكنولوجيا المعلومات، الرياضات الإلكترونية، وتطوير الألعاب، ومديري الإعلام، والمخرجين، والمنتجين، وغيرهم من ممثلي الصناعات الإبداعية من 16 دولة.