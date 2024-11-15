رئيس مركز الأفلام بموسكو: "رؤيتنا لقطاع الإعلام قريبة من رؤية المملكة 2030

اختتمت فعاليات المنتدى "الثقافة والإعلام والرقمية"، الذي عقد في يومي 13 و14 نوفمبر بمدينة موسكو، بمشاركة أكثر من 5 آلاف متخصص، وشهد حضور 100 خبير و28 متخصصًا دوليًا في مجالات السينما، الإعلام الجديد، العلاقات العامة والتسويق، تكنولوجيا المعلومات، الرياضات الإلكترونية، وتطوير الألعاب، ومديري الإعلام، والمخرجين، والمنتجين، وغيرهم من ممثلي الصناعات الإبداعية من 16 دولة.
وتصدرت السينما المحاور الرئيسية للحدث، حيث ترأس فعاليات المنتدى "الثقافة والإعلام والرقمية" المخرج الصربي أمير كوستوريتسا.
وشارك في النقاشات حول آفاق السينما ودورها في الصناعات الإبداعية، المخرجون أوليفر ستون (الولايات المتحدة) ولوك بيسون (فرنسا)، ومجموعة من النقاد السينمائيين ومديري أكبر منصات السينما الرقمية في روسيا والمنصات الإعلامية الدولية.
وشملت فعاليات المنتدى خمسة محاور رئيسية؛ منها: السينما والإعلام الجديد، الذكاء الاصطناعي كمؤلف مساعد، الفضاءات الافتراضية، الألعاب والرياضات الإلكترونية، منصات الاتصال الجديدة، والاقتصاد الرقمي للصناعات الإبداعية.
وتضمنت الفعاليات 31 جلسة، حيث شارك الخبراء الدوليون والمحليون في وضع استراتيجيات مستقبلية للصناعات الإبداعية وبحث سبل التعاون الدولي في إنتاج وتوزيع المحتوى.
وحضر المنتدى ممثلون بارزون من الصناعات الإبداعية المحلية والدولية، مثل تينا كانديلاكي نائب المدير العام لشركة "غازبروم-ميديا"، وكيريل ديدنوك مؤسس فريق Didenok، والمبرمج والمدير الإعلامي الروسي روبرتو بانشفيتز، إلى جانب خبراء دوليين مثل أمير رضا مدير برنامج "تحليل الأفلام" في التلفزيون الإيراني، وكون سيفيون الخبير الكوري الجنوبي في تقنيات الذكاء الاصطناعي في السينما، والمنتج الصيني ليانغ دو، والخبير الفرنسي في الثقافة الرقمية سيباستيان كوتي.
وبهذه المناسبة، قال رئيس مركز الأفلام في موسكو "جورجي بروكوبوف": "رؤيتنا لقطاع الإعلام والإبداع في موسكو قريبة جدًا من رؤية السعودية 2030، ونهدف كذلك إلى تعزيز مساهمة القطاع الإبداعي في الاقتصاد وزيادة الإنتاجية، ونتطلع إلى التعاون مع المملكة العربية السعودية في مختلف المجالات".
وأشاد بمبادرات مثل المركز الإعلامي لمدينة نيوم ومدينة الرياض الإعلامية التي وصفها بأنها "نماذج متميزة".
وأشار إلى أن الاستثمار الطموح في أحدث منشآت الإنتاج ودعم المبدعين يضع معيارًا جديدًا في المنطقة ويتيح فرصًا مثيرة للتعاون الدولي.