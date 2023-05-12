الواجهات البحرية بجازان بيئة جاذبة لزيادة الفرص الاستثمارية وتحسين جودة الحياة

وتفصيلاً، تُسهم المشاريع المقامة في مدينة جازان، منها الواجهات البحرية، في تنويع وإثراء المنتج السياحي، الكفيلة بإيجاد بيئة جذابة من حيث احتواؤها على أماكن خاصة بالترفيه، وتوفير واجهة أكثر تميزًا وحيوية؛ من شأنها أن تسهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد، وزيادة الفرص الاستثمارية، والعمل على تنشيط حركة السياحة؛ بما يعزز من تحسين جودة حياة سكان وزوار منطقة جازان، وذلك عبر بناء وتطوير البيئة اللازمة، واستحداث خيارات أكثر حيوية، تعزز من أنماط الحياة الإيجابية.