الواجهات البحرية بجازان بيئة جاذبة لزيادة الفرص الاستثمارية وتحسين جودة الحياة

تزخر منطقة جازان بمقومات جودة الحياة العصرية؛ وهو ما يُعزِّز من وجودها ضمن مناطق الجذب السياحي على مستوى السعودية عبر بيئاتها الثلاث؛ وذلك لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030؛ إذ تتمتع بخصائص عدة من حيث موقعها الجغرافي، وعناصرها المتنوعة على خريطة السياحة في السعودية، والمواكبة للتطور الحضاري، الكفيلة بأنسنة المدن، وجعلها صديقة للإنسان؛ الأمر الذي يعمل على تطوير نمط وجودة الحياة لمنطقة جازان من حيث توفير خيارات الترفيه وزيادة الرفاهية.
وتفصيلاً، تُسهم المشاريع المقامة في مدينة جازان، منها الواجهات البحرية، في تنويع وإثراء المنتج السياحي، الكفيلة بإيجاد بيئة جذابة من حيث احتواؤها على أماكن خاصة بالترفيه، وتوفير واجهة أكثر تميزًا وحيوية؛ من شأنها أن تسهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد، وزيادة الفرص الاستثمارية، والعمل على تنشيط حركة السياحة؛ بما يعزز من تحسين جودة حياة سكان وزوار منطقة جازان، وذلك عبر بناء وتطوير البيئة اللازمة، واستحداث خيارات أكثر حيوية، تعزز من أنماط الحياة الإيجابية.
وتُعد الواجهات البحرية بمنطقة جازان من كبرى الواجهات على مستوى السعودية؛ إذ بلغ عددها 14 واجهة بحرية، تم تهيئتها حديثًا، وتُعد المتنفس الرئيسي للأهالي والزوار.
ويبرز دور أمانة منطقة جازان على مدى السنوات الماضية في اهتمامها المتواصل بتطوير الواجهات البحرية لمنطقة جازان ومحافظاتها التي تقع ضمن نطاق عملها. وتمثل الواجهات البحرية مكتسبات حضارية، لها تأثير سياحي واجتماعي على مستوى المنطقة وزوّارها.
وحشدت الأمانة جهودها في تنمية الشريط الساحلي والشواطئ والواجهات البحرية من خلال 5 عناصر تفعيلية ممثلة في المجال العمراني والبيئي والاقتصادي والاستثماري والسياحي؛ وذلك لخلق بيئة عمرانية متكاملة، وملائمة للمواطنين.
وتضم الواجهات البحرية بمنطقة جازان عددًا من الحدائق والملاعب والمماشي والمرافق السياحية والرياضية والخدمية التي تسهم في خلق بيئة تكاملية وتفاعلية لمرتاديها.
وهيأت أمانة منطقة جازان والبلديات المرتبطة بها 209 حدائق، و14 واجهة بحرية، و198 ملعبًا رياضيًّا، و96 ممشى متنفسًا عامًّا بالمحافظات كافة.