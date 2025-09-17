كنوز الجوف تروي حضارة آلاف السنين وتستقطب الزوار من كل مكان

تشهد المواقع الأثرية في منطقة الجوف إقبالًا متزايدًا من الزوار والمهتمين بالتراث، لما تحتضنه من معالم تاريخية تمتد لآلاف السنين، تعكس العمق الحضاري والثراء الثقافي الذي تتميز به المنطقة والمملكة بشكل عام.
وتبرز من بين هذه المواقع بئر سيسرا في مدينة سكاكا، المنحوتة في الصخر منذ الحقبة النبطية ما بين القرن الأول قبل الميلاد والقرن الأول الميلادي، بعمق يصل إلى 15 مترًا، وتتميز بفتحة شرقية تغذي المزارع عبر قناة مائية منحوتة في الصخر.
كما يستقطب موقع أعمدة الرجاجيل في قارا جنوب سكاكا عشاق الآثار والباحثين، حيث يعود تاريخه إلى نحو (6500) عام، ويضم (50) مجموعة من الأعمدة الرملية التي يصل ارتفاعها إلى (3) أمتار، وقد ارتبط اسمها بشكلها الذي يبدو للناظر وكأنه مجموعة من الرجال.
أما موقع نحت الجمل شرق سكاكا، فيعد من أندر المواقع عالميًا لنحت الحيوانات المجسمة بالحجم الطبيعي، إذ يضم (21) نحتًا صخريًا بينها (17) لجمال تعود لفترة ما بين (5600 – 5200) سنة قبل الميلاد، مما يجعله أحد أقدم الشواهد على الإبداع الإنساني في النحت.
وفي إطار دورها، تعمل هيئة التراث على إبراز قيمة هذه المواقع عبر إطلاق برامج تعريفية وفعاليات ميدانية للمهتمين، إلى جانب سعيها الدائم نحو حماية هذه المواقع، وتطويرها، والتعريف بها، بما يعزز حضورها المحلي والدولي، ويدعم الحراك الثقافي الذي تشهده المنطقة، ويسهم في تنمية الاقتصاد المحلي، انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة (2030) في صون التراث الوطني وإبرازه عالميًا.