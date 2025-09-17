كنوز الجوف تروي حضارة آلاف السنين وتستقطب الزوار من كل مكان

وفي إطار دورها، تعمل هيئة التراث على إبراز قيمة هذه المواقع عبر إطلاق برامج تعريفية وفعاليات ميدانية للمهتمين، إلى جانب سعيها الدائم نحو حماية هذه المواقع، وتطويرها، والتعريف بها، بما يعزز حضورها المحلي والدولي، ويدعم الحراك الثقافي الذي تشهده المنطقة، ويسهم في تنمية الاقتصاد المحلي، انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة (2030) في صون التراث الوطني وإبرازه عالميًا.