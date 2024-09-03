"الأرصاد" يُنبِّه 7 مناطق: أمطار متوسطة إلى غزيرة وسيول ورياح شديدة وأتربة مثارة

وكذلك تشهد منطقة عسير أمطارًا غزيرة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب والنماص وبلقرن وتنومة. وتشهد أمطارًا متوسطة على المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل، وأمطارًا خفيفة على الأمواه والعرين وبيشة وتثليث وطريب، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ23 من مساء الأربعاء.