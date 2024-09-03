"الأرصاد" يُنبِّه 7 مناطق: أمطار متوسطة إلى غزيرة وسيول ورياح شديدة وأتربة مثارة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة والمدينة المنورة والشرقية وجازان وعسير ونجران والباحة).
وتفصيلاً، نبَّه المركز منطقة جازان بأنها تشهد أمطارًا غزيرة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة أبو عريش وأحد المسارحة والريث والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب. وتشهد أمطارًا متوسطة على الدرب وبيش وجازان وفرسان، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ23 من مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة مكة المكرمة أمطارًا غزيرة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الطائف وبني يزيد وأضم وجذم وميسان ويلملم والعرضيات ورهاط ومدركة وهدى الشام والجموم وبحرة والشعيبة والليث والكامل والعاصمة المقدسة. وتشهد أمطارًا متوسطة على الخرمة والمويه وتربة ورنية والقنفذة والمظيلف، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ23 من مساء الأربعاء.
وكذلك تشهد منطقة عسير أمطارًا غزيرة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب والنماص وبلقرن وتنومة. وتشهد أمطارًا متوسطة على المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل، وأمطارًا خفيفة على الأمواه والعرين وبيشة وتثليث وطريب، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ23 من مساء الأربعاء.
ونبّه المركز منطقة الباحة بأنها تشهد أمطارًا غزيرة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ23 من مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة المدينة المنورة أمطارًا غزيرة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة المهد ووادي الفرع. وتشهد أمطارًا متوسطة على الرايس وبدر والحناكية والمدينة المنورة والعيص والعلا وخيبر، ورياحًا شديدة على ينبع، وتستمر حتى الساعة الـ23 من مساء الأربعاء.
كما تشهد منطقة نجران أمطارًا متوسطة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة بدر الجنوب. وتشهد أمطارًا خفيفة على ثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ23 من مساء الأربعاء.
وتشهد المنطقة الشرقية أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة حفر الباطن وقرية العليا والخفجي والنعيرية، وتستمر حتى الساعة الـ17 من مساء الأربعاء.