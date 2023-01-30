مواطن يشكو تأخُّر إيصال المياه إلى منزله بـ"مدرج القوز" جنوب القنفذة.. والشركة ترد: الرسوم معتمدة

وأكد أن أقرب عداد يبعد عن منزله نحو الـ12 مترًا تقريبًا، وأنه راجع فرع مياه القنفذة، وأفادوه بأن المشكلة تكمن في مساحة الأرض، ولا يرى أن هناك علاقة بين الأمرين، مقدرًا جميع الأنظمة المعدة لمثل هذا الأمر، ومطالبا بالنظر لوضعه، وتخفيض هذا المبلغ الذي لا يطيق سداده.