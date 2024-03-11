احتفاء بـ"يوم العَلَم".. "أمانة القصيم" تُزيّن الميادين والطرق والمباني الحكومية باللون الأخضر

وهيأت الأمانة الشوارع الرئيسية والميادين بتزيينها بأكثر من 18 ألف عَلَم، وكذلك التزيين بالإضاءة التجميلية لأكثر من 180 مبنى تابعة للأمانة والبلديات والجسور والميادين، إضافة إلى الشاشات واللوحات الإعلانية على الطرق، وتركيب الإضاءات باللون الأخضر، التي تستعرض تفاصيل العَلَم الوطني وقصة العَلَم، ومراحل تطوره؛ لإحياء قصة راية السعودية التي ترفرف منذ تأسيسها، إضافة إلى ساريات الأعلام في مداخل مبنى الأمانة، وتزيين الدوارات الرئيسية بالإضاءة الخضراء، والميادين الرئيسية، والواجهات المهمة في مدينة بريدة.