"سعود بن نهار آل سعود" رئيسًا فخريًّا لفرع "كهاتين" بالطائف

استقبل الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، محافظ الطائف، بمكتبه صباح اليوم، رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام "كهاتين"، الدكتور عواض بن عطية الله البشري، والسادة أعضاء مجلس الإدارة، والمدير العام للجمعية، وعددًا من الأطفال والأيتام؛ وذلك لتقديم الشكر والعرفان له على لفتته الكريمة بتفضله بقبول الرئاسة الفخرية لفرع الجمعية بمحافظة الطائف، التي ستكون حافزًا وداعمًا للجمعية في سبيل ما تقدمه من خدمات جليلة للأيتام المسجلين بالجمعية، بما يعود عليهم بالنفع والفائدة، ويساعدهم ليكونوا أعضاء فاعلين في مجتمعهم، نافعين لوطنهم.