كيف يحافظ مشروع الإفادة من لحوم الهدي "أضاحي" على جودة اللحوم؟

وأبان أنه في المرحلة الثانية استطاع المشروع الانتقال بعملية التغليف إلى المفهوم الصناعي بالتقنية العالية المستدامة، الذي يعتمد بشكل كبير على الماكينات ذات الأداء العالي للتقليل من الاعتماد بشكل كبير على العمل اليدوي. وتمر العملية بمراحل عدة قبل انتقالها لعمليات الشحن والتوزيع، وتتمثل في تقطيع الذبائح بماكينات تقطيع متطورة، وذات تقنية عالية، واستخدام تقنية تفريغ وسحب الهواء في التعبئة والتغليف؛ ما يحافظ على جودة اللحوم أثناء تداولها، والوزن الآلي لكمية اللحوم التي يتم تعبئتها في الأكياس، ونظام تعبئة آلية للأكياس، مع استمرار المتابعة البيطرية لحظة إخراج اللحوم من الثلاجات انتهاء بالحفظ والتخزين ومرورًا بكل أعمال التقطيع والتعبئة والتغليف لضمان أعلى جودة للمنتج.