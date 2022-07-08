كيف يحافظ مشروع الإفادة من لحوم الهدي "أضاحي" على جودة اللحوم؟

أعلن مشروع السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي "أضاحي" الخطوات التي يستخدمها لحفظ اللحوم، والتأكد من سلامتها وجودتها، قبل وصولها للشركاء (الجمعيات الخيرية داخل وخارج السعودية) تمهيدًا لوصولها للمستحقين.
وكشف "أضاحي" عن أنه بعد استيفاء كامل المتطلبات الطبية والشرعية، وانتهاء أعمال الذبح، هناك ثلاث مراحل تمرُّ بها، تبدأ الأولى بعملية تبريد اللحوم في ثلاجات تبريد ذات مواصفات خاصة للحفاظ على جودتها، التي تصل طاقتها الاستيعابية لأكثر من مليون ذبيحة.
وأبان أنه في المرحلة الثانية استطاع المشروع الانتقال بعملية التغليف إلى المفهوم الصناعي بالتقنية العالية المستدامة، الذي يعتمد بشكل كبير على الماكينات ذات الأداء العالي للتقليل من الاعتماد بشكل كبير على العمل اليدوي. وتمر العملية بمراحل عدة قبل انتقالها لعمليات الشحن والتوزيع، وتتمثل في تقطيع الذبائح بماكينات تقطيع متطورة، وذات تقنية عالية، واستخدام تقنية تفريغ وسحب الهواء في التعبئة والتغليف؛ ما يحافظ على جودة اللحوم أثناء تداولها، والوزن الآلي لكمية اللحوم التي يتم تعبئتها في الأكياس، ونظام تعبئة آلية للأكياس، مع استمرار المتابعة البيطرية لحظة إخراج اللحوم من الثلاجات انتهاء بالحفظ والتخزين ومرورًا بكل أعمال التقطيع والتعبئة والتغليف لضمان أعلى جودة للمنتج.
وأشار إلى أن النقل والتوزيع آخر المراحل قبل أن تصل هذه اللحوم إلى الجهة المستهدفة سليمة وذات جودة عالية. ويتم التحقق من جودة الحاويات ومطابقتها للمعايير الدولية، والالتزام ببقائها صالحة خلال فترة النقل، ومخصصة لنقل اللحوم المجمدة. ويقوم مشروع السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي بتجربة تقنيات حديثة عالية الدقة، ومتعددة الوظائف؛ لمنع وتقليل التداول يدويًّا.