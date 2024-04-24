خادم الحرمين يوافق على منح وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة لـ 200 متبرع ومتبرعة بالأعضاء

وفيما يلي أسماء المتبرعين والمتبرعات: إبراهيم بن صالح بن إبراهيم الشعيبي, إبراهيم بن عبدالله بن عيمى الغشام, إبراهيم بن علي بن إبراهيم الفليو, أحمد بن عبدالرحمن بن محمد المهيزع, أشرف بن عبدالله بن مهدي سارح, أنور بن دخيل الله بن عبد الله آل صميد المنتشري, أمجد بن مشعل بن هجاج الحنيني الحربي, باسل بن خالد بن عطية الصبحي الحربي, باسم بن علي بن حيا بن ماطر الصاعدي, براء بن محمد بن أحمد قطان الكردي, بسام بن هلال بن مكازي البلعامي العنزي, بندر بن سعيد بن سالم الفليحاني الشراري, بندر حسين ابن عيضة الثقفي, تركي محمد بن راجح بن أحمد آل جابر الحربي, جراد بن علي بن محمد السالمي الشهري, جمال بن نبيل بن أمين ولي, حسام بن محمد بن سعيد العامري الزهراني, حسان بن عبدالله بن محمد صابر, حسن بن عتيق بن ناصر السليلمي العمراني, حسن بن علي بن أحمد المصطفى, حسن بن علي بن امشريف زيداني غزواني, حسن بن عمر بن علي آل شقاء الشاردي, حسين بن محمد بن عبدالله آل سحنون, حمد بن عبدالعزيز بن جمعة العساف, خالد بن مفرج بن قامي الصميلي السبيعي, خالد بن نشمي بن نافع الحجيلي, دحيم بن مقعد بن سعد الوثالين السبيعي, دخيل الله ابن عوض ابن سراج الفوازي المالكي, راشد بن سريع بن فارس الصخابرة الدوسري, رائد بن ناجح بن فدمان الفليحاني الشراري, رشيد بن ياسين بن رشيد ودالي, زايد بن زين بن عبد الله الحارثي العمري, زياد صابر بن حسن بن زهير الحربي المالكي, زيد بن مساعد بن علي اليحيوي الحارثي, سامي بن فيصل بن عوض الله الردادي, ساعد بن عبدالله بن أحمد آل أحمد الزهراني، سعد بن جروان بن حسن آل بن فارس القرني, سعد بن عايض بن محمد الرفاعي الغامدي، سعد بن عبدالرحمن بن مرزوق الربيع، سعد بن عمر بن سعد البشري، سعد بن مرزوق بن سعد الشاطري المطيري، سعود بن حسن بن مريف الربعي، سعود بن فهيد بن حزام الودعاني الدوسري، سعيد بن حمدان بن عوضة الحريري الزهراني، سعيد بن عبدالله بن خضر العبيدي المالكي، سعيد بن علي بن حسين آل عفير، سعيد بن محمد بن سعيد هملان، سلطان بن زاهر بن عواض الألمعي، سلمان بن مشرف بن سلمان الكعبي العمري، سيف بن سعيد بن عواض النوفلي الحارثي، صالح بن عبدالله بن صالح السالم، صالح بن محمد بن علي الكناني الزهراني، ضيف الله بن راشد بن ضيف الله الأحمري، عابد بن سالم بن نجى المعطاني الهذلي، عادل بن أحمد بن عوض العمري الزهراني، عادل بن خضير بن جحفل الصقري العنزي، عادل بن علي بن خليفة العجاج، عبد الرحمن بن حامد بن أحمد آل هليل الجميعي، عبد الرحمن بن راشد بن موسى الدبيسي الجهني، عبد العزيز بن سعد بن عبدالله الزنيتان، عبد العزيز بن مشرف بن غرمان آل مغلف الشهري، عبد الكريم بن علي بن عبد الرزاق العباد، عبدالله عبدالله بن أحمد بن جعفر، الأصيل بن أحمد بن محمد آل سلمان الغامدي، عبدالله بن حمد بن أحمد شنيمر، عبدالله بن سعد بن مبارك العصيمي، عبد الله بن سعيد بن شهران النوبي العضلي، عبد الله بن عبدالرحمن بن طالع آل جميل الشهري، عبد الله بن علي بن محمد النجيدي، عبدالله بن نشار بن عبدالله النشار، عبدالله بن صلفيق بن جلوي التمام العنزي، عبد المجيد بن خليفة بن تركي الحيمود, عبد المحسن بن خالد بن عبدالمحسن لوي، الشريف عبدالملك بن عبدالعزيز بن ناصر العليوة، عبدالهادي ابن حسن ابن علي آل عاطف القحطاني، عبدالهادي بن غريب بن فرحان الشلاقي الشمري، عبدالهادي بن محمد بن عايد الرحيمي المطيري، عبد الوهاب بن عبدالله بن سعد آل حبشان الشهراني، عبده بن صديق بن علي عتين، عجب بن حنش بن علي آل سالم، عطية بن عزيز بن محمد آل غالب العمري، علي بن أحمد بن عبده قيمي، علي بن أحمد بن عمر قميري، علي بن حسن بن عبدالكريم غلاب ،علي بن حمود بن عبيان العطوي الجهني، علي بن صالح بن علي آل الصريعي، علي بن محمد بن سالم آل سعييد الكثيري، علي بن محمد بن عطية الله العميشي السلمي، علي بن منصور بن أحمد شويق، علي بن موسى بن جعفر الجارودي، علي بن هادي بن علي آل مشتح القحطاني، عمر ابن محمد ابن علي هوساوي، عمران بن سويلم بن سليم العرفي الجهني، عميش بن محمد ابن علي آل ربعة القحطاني، عيد بن مصلح بن سلمان العروي الجهني، غازي بن مقبل بن غازي الميموني المطيري، فارس بن سعيد بن عبدالله آل راقع القحطاني، فراس بن أحمد بن عبدالله الأحمدي، فهد بن سعيد بن حسين كومي، حسين فهد بن ماهر بن فهد القوفي، فهد بن مونس بن فرحان الكويكبي، فوزية بنت عباس بن علي صوعان حكمي، فيصل بن حميدان بن مساعد العلوني الجهني، فيصل بن عبدالله بن محمد آل هشام الشهراني، ماجد بن نويفع بن نويعي الرحيلي، مازن بن عون بن عبدالله القحطاني، مانع بن ملهي بن مسفر العاطفي القحطاني، محمد بن أحمد بن حسن آل شعيفة عسيري، محمد بن أحمد بن حسين بن صالح عبدلي، محمد بن أحمد بن سعدي الفهمي الزهراني، محمد بن حجاب بن مبارك المساعرة الدوسري، محمد بن خالد بن علي العليان، محمد بن عطية بن عبدالله آل عفران السهيمي، محمد بن عامر ابن محمد آل عيد الأسمري، محمد بن عبد الله بن ناصر الحسين، محمد بن عبدالمعين بن مانع المطرفي الصاعدي، محمد بن عبيد بن براك الزيادي، محمد بن عثمان بن محمد حتيمش، محمد بن معتوق بن عبدالله آل قيصوم.