المملكة ضيف شرف معرض بكين الدولي للكتاب 2024

يُذكر أن المملكة حلت ضيف شرف على معرض الكتاب الدولي في العاصمة الهندية نيودلهي من 10 إلى 18 فبراير الماضي، حيث سجّل جناح المملكة حضوراً واسعاً من الجمهور الهندي، إذ حظي بعدد زوار كثيف للتعرف على الثقافة والفنون والتراث السعوديين في تجربة ثقافية متكاملة قادتها هيئة الأدب والنشر والترجمة، ومن المزمع أن تحل المملكة بقيادة الهيئة ضيف شرف على معرض بكين الدولي للكتاب من 19-23 يونيو 2024، ومعرض سيئول الدولي للكتاب في الفترة من 26 - 30 يونيو 2024، ضمن جهودها البارزة في دعم الحراك الثقافي بمختلف مكوناته على المستويين المحلي والدولي.