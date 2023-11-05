إجراء 77 عملية قسطرة وقلب مفتوح بالمجان في قرغيزستان خلال نوفمبر

قال استشاري الطب الوقائي والصحة العامة المدير التنفيذي لجمعية «البلسم» للتدريب والتطوير الصحي الدكتور أحمد الأحمري، إنه عند الحديث عن العمل التطوعي والإغاثي والإنساني لا يمكن تجاهل جهود المملكة العربية السعودية في هذا المجال، فمنذ نشأتها المباركة حرصت المملكة على العمل التطوعي والإغاثي والإنساني سواء في الداخل أو الخارج، ولم تفرق في العمل التطوعي والإنساني والإغاثي بين لون ولا جنس ولا دولة ولا ديانة، بل امتدت أياديها البيضاء إلى شتى بقاع الأرض.