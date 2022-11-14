"الجوازات": منفذ "سلوى" يعمل بكامل طاقته لخدمة جماهير كأس العالم.. وهذه شروط السفر لقطر

أكد المتحدث الرسمي للمديرية العامة للجوازات، الرائد ناصر العتيبي، ضرورة الحصول على بطاقة "هيَّا"، وتفعيلها، قبل السفر إلى دولة قطر لحضور بطولة كأس العالم، مبينًا أهمية ألا تقل صلاحية جواز السفر عن ٣ أشهر للمواطنين السعوديين ومواطني مجلس التعاون الخليجي، و٦ أشهر لبقية الدول.
وأوضح في اتصال هاتفي مع "الإخبارية" الاشتراطات اللازمة لسفر المواطنين والمقيمين، من بينها استخدام جواز السفر المسجَّل في منصة "هيَّا" المُعلَنة من الجانب القطري الشقيق. مشيرًا إلى أن الهوية السعودية لا تُمكِّن المواطنين من السفر إلى دولة قطر خلال إقامة بطولة كأس العالم من ٢٠ نوفمبر إلى ٢٣ ديسمبر.
وأضاف "العتيبي": "المديرية العامة للجوازات دائمًا في جاهزية تامة لخدمة جميع المسافرين من خلال منافذ المملكة الدولية كافة، وهي اليوم على جاهزية لخدمة الراغبين في حضور فعاليات كأس العالم التي ستُقام في دولة قطر الشقيقة".
واستطرد: "الجهات المختصة قامت بدعم المنافذ الدولية بالكوادر البشرية المُدرَّبة والمؤهَّلة، وكذلك إضافة الأجهزة التقنية الحديثة التي تساعد على سرعة إنهاء إجراءات المسافرين؛ لخدمتهم، وإنهاء الإجراءات كافة بكل سهولة ويُسر، وأيضًا التركيز على الجوانب الأمنية المناطة بالمديرية العامة للجوازات".
وتابع المتحدث الرسمي للجوازات: "افتتاح منفذ سلوى بالتعاون مع هيئة الزكاة والطرق والجمارك شهد زيادة الطاقة الاستيعابية لكونترات الجوازات، وهي الآن تعمل بكامل طاقتها الاستيعابية لاستقبال المسافرين، سواء قادمين أو مغادرين، وتؤدي المهام في منفذ سلوى بكل دقة وإتقان وسلاسة".
واختتم: "تم تدشين كاميرا توثيق خاصة بموظف الجوازات؛ لمتابعة تنفيذ العمل، وتهدف إلى تحسين مستوى الخدمات التي تُقدَّم للمستفيدين، وتُمكِّن موظف الجوازات من تنفيذ مهامه على الوجه الأكمل، وتوفر أعلى مستوى من الحماية للمستخدمين".