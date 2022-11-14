"الجوازات": منفذ "سلوى" يعمل بكامل طاقته لخدمة جماهير كأس العالم.. وهذه شروط السفر لقطر

وأوضح في اتصال هاتفي مع "الإخبارية" الاشتراطات اللازمة لسفر المواطنين والمقيمين، من بينها استخدام جواز السفر المسجَّل في منصة "هيَّا" المُعلَنة من الجانب القطري الشقيق. مشيرًا إلى أن الهوية السعودية لا تُمكِّن المواطنين من السفر إلى دولة قطر خلال إقامة بطولة كأس العالم من ٢٠ نوفمبر إلى ٢٣ ديسمبر.