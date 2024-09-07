توقعات "الحصيني" لأجواء السبت.. هطولات قد تمتد للعاصمة وهبات رياح متفاوتة

وكان قد توقّع المركزُ الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى؛ استمرارَ هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدّي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق: جازان، وعسير، والباحة، تمتدّ إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة مكة المكرمة.