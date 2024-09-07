توقعات "الحصيني" لأجواء السبت.. هطولات قد تمتد للعاصمة وهبات رياح متفاوتة

كشف الباحث في الطقس والمناخ العضو المؤسس للجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، عن توقعات الأمطار لليوم السبت وفقًا لنماذج الطقس.
وأوضح "الحصيني" أنّ الأمطار المتوقّعة تشمل أجزاء من الباحة وعسير وجازان، ولا يستبعد بعض الأمطار على غرب الوسطى قد تمتدّ للعاصمة الرياض، واليمن وعُمان.
وتوقّع هبات للرياح متفاوتة السرعة على أجزاء من الغربية والوسطى والشرقية.
وكان قد توقّع المركزُ الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى؛ استمرارَ هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدّي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق: جازان، وعسير، والباحة، تمتدّ إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة مكة المكرمة.
وقال المركز: تتهيّأ الفرصة لتشكل السحب الرعدية على أجزاء من مناطق: نجران، والمدينة المنورة، وحائل، والقصيم، والأجزاء الغربية من منطقة الرياض، كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر على أجزاء من منطقتَيْ جازان وعسير.