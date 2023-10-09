"الثقافة" تحصد جائزة "الدلفين الفضي" بمهرجان "كان"

واستقبل المهرجان هذا العام ما يقرب من 900 مشاركة من أكثر من 45 دولة من جميع أنحاء العالم، وخضع كل إنتاجٍ مُقدَّمٍ لتقييمٍ شامل ودراسةٍ متأنية من قِبل اللجنة التي تضم أكثر من 70 عضواً في لجنة التحكيم، والذي أدت في نهاية المطاف إلى اختيار 200 مشاركة متأهلة للتصفيات النهائية، ومن بينها اختير 130 مشاركة لتلقّي جوائز الدلفين "Dolphin" المرموقة.