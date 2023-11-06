البنك العربي الوطني anb والمركز الوطني للتخصيص يوقعان اتفاقية تعاون مشترك لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص

من ناحيته، أعرب الأستاذ عبيد الرشيد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للبنك العربي الوطني anb، عن سعادته بإبرام هذه الشراكة مع المركز الوطني للتخصيص باعتبارها نموذجا للتعاون البنّاء بين القطاعين العام والخاص وجهودهما المشتركة للمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، مؤكداً حرص البنك على تعزيز دوره عبر هذه الاتفاقية بالمشاركة في الاستشارات المالية وتمويل المؤسسات والشركات من القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع التخصيص وتحفيزها للاستثمار في المشاريع، إلى جانب تبادل المعرفة والخبرات بما يمكّن من تحقيق أهداف المركز الوطني للتخصيص.