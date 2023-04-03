بحضور النخبة.. أمسيات "عام الشعر العربي" تواصل حضورها في خيمة "موسم رمضان"

واستهل الأمسية الشاعر الجلواح؛ العضو المؤسّس في مجلس إدارة نادي الأحساء الأدبي، بعددٍ من قصائده كان أحدثها قصيدة "علم النور والحسام" التي تغنى بها -في العَلم السعودي- وفيها يقول: "اطو ما شئت من بيارق شتى، إنما بيرقي أنا ليس يطوى" وسط تفاعل كبير من الجمهور.