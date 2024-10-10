"الغامدي": نحتاج رؤية استراتيجية وبرامج مستدامة لتوفير حياة كريمة للأنشطة الريفية تضاهي المدن

وأكد الدكتور "الغامدي" أن أهل الريف تخلصوا من حياة حضارة حياة الرمق الأخير، ومعاناتها وقسوتها، وكسب إنسانه نفسه وخرج إلى عالم رغد العيش، استوعب بجدارة معطياته في زمن قياسي، تفاعل مع التغيير، أجاد لعبة التوازن اجتماعيًّا، انخرط في بناء بيئته الريفية بمفهوم جديد، كما أن انتماءهم الريفي لم ينفصل بفعل التغيير الذي ساد؛ لكنهم وظفوا إمكانياتهم في بناء مناطقهم الريفية، جعلوها رسالة انتماء لتنمية خالدة لأجيالهم، ومع أسفاري وترددي على مناطقنا الريفية، أقف إعجابًا وتقديرًا لأهل هذا الريف، لم يتخلوا عنه، لم يتجاهلوه، استثمروا مدخراتهم على أديم أرضه، بيوتًا زاخرة بالرفاهية.