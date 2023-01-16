الراحل شايع النفيسة.. "السبّاح" الذي رفض الهلال والنصر من أجل "الكوكب"

محبة الناس

وفي حوار صحفي أدلى به النفيسة في عام 2008، نفى أن يكون قد شعر بعدم وفاء الوسط الرياضي معه، حيث قال: "لم يكن هناك جحود ولله الحمد، وان كان هناك تقصير فهو مني شخصياً، فالوسط الرياضي لم يقصر معي، ولكن بصراحة ابتعدت عن المجتمع الرياضي بعد أن خدمت فيه عدة سنوات، حيث تفرغت لبيتي وأسرتي، وإن كانت هناك اتصالات مع بعض الزملاء لكنها ليست بتلك الصورة التي كنّا عليها أيام زمان ويعود ذلك لظروف الحياة".