شاهد.. "روح السعودية" تضع جدة وجهًا لوجه مع الطائف في الجولة النهائية لـ"فرسان التعليم"

اكتمل ضلعا الجولة النهائية لبرنامج منافسات "فرسان التعليم"، بعد صعود فريق جدة، ليقابل فريق الطائف في نهائي الموسم الثاني من البرنامج، الذي تنظمه وزارة التعليم، وتبثه قنوات عين.
ومن المقرر أن يلتقي الفريقان في اللقاء الـ15 والأخير في الموسم، الأسبوع المقبل.
والتقى فرسان جدة اليوم (الأربعاء)، فرسان عسير، في اللقاء رقم 14، وهو آخر لقاءات نصف النهائي من البرنامج، بحضور المهندس مشاري الجويرة المشرف العام على الإدارة العامة للمسؤولية المجتمعية بوزارة التعليم، وكان التفوق لصالح فريق جدة، بنتيجة 37 نقطة، مقابل 34 نقطة لفرسان عسير.
ضم فريق عسير الطلاب منار آل جازع، رامي القطامي، شيخة الشهراني، وطلال آل ثابت، فيما ضم فريق جدة رائد المرامحي، شموخ القحطاني، بسام المزروعي، وفجر الكعيد. ونجح مقدم البرنامج عبد الرحمن البشري في إثارة الحماس بين المتنافسين.
وتنافس الفريقان في أربع فقرات رئيسة، وهي: "القدية، نيوم، العلا، وروح السعودية"، وجميعها مُستلهمة من الهوية الوطنية السعودية؛ وتهدف إلى إبراز القيم الوطنية، والمعالم التاريخية، والمشروعات المستقبلية في المملكة.
بدأت الحلقة بجولة القدية، وأبدى فيها الفريقان تنافسًا كبيرًا في سرعة الإجابة عن الأسئلة، حيث أجاب فرسان جدة عن أسئلة تناولت عدد مرات ذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم (4 مرات)، والاسم المختصر لمؤسسة الأمير محمد بن سلمان الخيرية (مسك)، ونوع الطاقة المستخدمة في مشروع تحلية المياه في الخفجي (الشمسية)، فيما أجاب فرسان عسير عن أسئلة تناولت اسم ثاني امرأة سعودية تتولى منصب سفيرة (آمال المعلمي)، حرف جر يشير إلى الزمان والمكان (من)، عدد لاعبي فريق الكرة الطائرة الأساسيين (6 لاعبين)، وتنتهي الجولة بتفوق فرسان عسير 15 نقطة، مقابل 9 نقاط لفرسان جدة.
وفي جولة نيوم، استغل الفريقان الصلاحيات الممنوحة لهما، بسحب السؤال وتغييره، وحاول فرسان جدة التعويض، وتسلحوا بالتركيز في الإجابة عن أسئلة الجولة، التي جاءت علمية، وأدبية وتاريخية، وبالفعل، انتهت الجولة بتقدم فرسان جدة 12 نقطة، مقابل 9 نقاط لفرسان عسير.
ومرة أخرى، استعاد فرسان عسير التقدم في جولة العلا، وكانت مزايدتهم على الأسئلة بحذر شديد، وأجابوا عن سؤالين، الأول تناول وحدات قياس الطول وفق النظام المتري، وأسماء مواقع المحطات النفطية التابعة لشركة أرامكو السعودية، فيما لم يتمكن فرسان جدة من الإجابة عن سؤال تناول الدول التي يمر بها خط جرينتش، والقواعد النيتروجينية في DNA و RNA. وتنتهي الجولة لصالح فرسان عسير بحصولهم على 10 نقاط، مقابل 5 نقاط لفرسان جدة.
وحسمت جولة "روح السعودية" المنافسة لصالح فرسان جدة، الذين تعرفوا على الصورتين غير المكتملتين (منتزه السمرة، وقصر كاف)، فيما لم يتعرف فرسان عسير على أي من الصورتين (وادي نيمار في الرياض، وجزيرة المرجان في الشرقية)، لتنتهي الجولة بفوز فرسان جدة.