شاهد.. "روح السعودية" تضع جدة وجهًا لوجه مع الطائف في الجولة النهائية لـ"فرسان التعليم"

بدأت الحلقة بجولة القدية، وأبدى فيها الفريقان تنافسًا كبيرًا في سرعة الإجابة عن الأسئلة، حيث أجاب فرسان جدة عن أسئلة تناولت عدد مرات ذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم (4 مرات)، والاسم المختصر لمؤسسة الأمير محمد بن سلمان الخيرية (مسك)، ونوع الطاقة المستخدمة في مشروع تحلية المياه في الخفجي (الشمسية)، فيما أجاب فرسان عسير عن أسئلة تناولت اسم ثاني امرأة سعودية تتولى منصب سفيرة (آمال المعلمي)، حرف جر يشير إلى الزمان والمكان (من)، عدد لاعبي فريق الكرة الطائرة الأساسيين (6 لاعبين)، وتنتهي الجولة بتفوق فرسان عسير 15 نقطة، مقابل 9 نقاط لفرسان جدة.