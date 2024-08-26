"شبيب البقمي للعقارات" يعلن بيع 10 فرص عقارية مميزة بالمزاد العلني الإلكتروني

كما تشمل الفرص عمارة سكنية بحي الغسالة بمساحة 703.29م مكونة من دورين وملحق علوي، بواجهة شمالية وشرقية وغربية بالقرب من طريق الملك فيصل. وتُعتبر العمارة فرصة جاذبة للباحثين عن الفرص الاستثمارية الواعدة؛ لتميُّزها بالمساحة، ووقوعها على شارعَيْن، منهما شارع تجاري، ووجود محال تجارية بالعمارة.