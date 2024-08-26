"شبيب البقمي للعقارات" يعلن بيع 10 فرص عقارية مميزة بالمزاد العلني الإلكتروني

أعلن مكتب شبيب البقمي للعقارات، بإشراف مركز الإسناد والتصفية (إنفاذ)، وبحكم من محكمة التنفيذ ومحكمة الأحوال الشخصية، بيع 10 فرص عقارية، سكنية وتجارية وزراعية، بالمزاد العلني الإلكتروني.
وتشمل الفرص معرضًا تجاريًّا، يتميز بموقعه الفريد في حي الخنساء على شارع الحج، وهو مكون من دورين بواجهة جنوبية وشرقية.
ويعتبر المعرض فرصة جاذبة للباحثين عن الفرص الاستثمارية الواعدة؛ لتميُّزه بالمساحة (2095.4م)، ووجود رخصة بناء؛ ما يتيح إمكانية إقامة برج سكني تجاري بالموقع قريب من مشاعر الحج، ويبعد 3 كم عن مستشفى الملك فيصل.
وتشمل الفرص 4 فلل سكنية بحي النوارية بمساحة 1600م، كل فيلا مكونة من دور أرضي وأول وملحق علوي، بواجهة شمالية وغربية بالقرب من شارع 30.
كما تشمل الفرص عمارة سكنية بحي الغسالة بمساحة 703.29م مكونة من دورين وملحق علوي، بواجهة شمالية وشرقية وغربية بالقرب من طريق الملك فيصل. وتُعتبر العمارة فرصة جاذبة للباحثين عن الفرص الاستثمارية الواعدة؛ لتميُّزها بالمساحة، ووقوعها على شارعَيْن، منهما شارع تجاري، ووجود محال تجارية بالعمارة.
كما تضم الفرص عمارة سكنية بحي أجياد بمساحة 89.27م مكونة من 3 أدوار وملحق، بواجهتَيْن شمالية غربية، وتُعتبر فرصة جاذبة للباحثين عن الفرص الاستثمارية الواعدة؛ لتميُّزها بالقرب من الحرم بـ1 كم، وبموقعها بجوار مجموعة من أشهر الفنادق بمكة، ووجود محال تجارية بالموقع.
ويُقام المزاد الإلكتروني عبر منصة "وصلت"، ويبدأ يوم الثلاثاء 3 سبتمبر 2024 الساعة الـ4:50 مساء، وينتهي الخميس 5 سبتمبر 2024 الساعة الـ6:30 مساء.
ويمكن الاستفسار عن باقي الفرص العقارية المميزة، والحصول على تفاصيل أكثر عن العقارات المطروحة، من خلال التواصل على الرقم: 0594800081.