وزير الصحة يستعرض واقع القطاع الصحي وأعمال منظومة الصحة في لقاء مع كُتّاب الرأي

استعرض وزير الصحة فهد الجلاجل أبرز ملامح مستقبل القطاع الصحي في المملكة، وذلك في إطار تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وناقش في اللقاء المفتوح الذي استضافته الجمعية السعودية لكتاب الرأي، خطط وبرامج منظومة الصحة.
وخلال اللقاء الدوري للجمعية، استعرض وزير الصحة العديد من المحاور والموضوعات التي تهم القطاع الصحي في المملكة، مشدداً على أن رؤية السعودية 2030 استشرفت المستقبل من قبل حيث عملت على تأسيس العديد من المبادرات والبرامج في القطاع الصحي مثل مركز الأزمات والكوارث، والمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها سابقاً (وقاية) والذي أصبح هيئة الصحة العامة، والتي أسهمت جميعها في التعامل مع جائحة كوفيد-19 وتميزت فيها المملكة وأصبحت مثالاً عالمياً يُحتذى به، وذلك وسط حضور كبير من كتاب الرأي؛ ومنها الملف الصحي، مؤكداً أهمية تعزيز صحة المواطن والمقيم، وتحقيق أفضل مستويات الرعاية الصحية الشاملة.
وأشار الوزير "الجلاجل" إلى أن المملكة تسعى إلى توطين تقنيات الاختبارات الجينية المتقدمة؛ لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين والمقيمين، مشيراً إلى أهمية استخدام التكنولوجيا الحديثة في تطوير تطبيقات الصحة، لتقديم خدمات صحية أكثر كفاءة وفاعلية.
وناقش "الجلاجل" مع الحضور العديد من الموضوعات؛ منها خطط المملكة لإنشاء التجمعات الصحية، وكذلك المبادرات المختلفة بزيادة عمر السعوديين التي تستهدف زيادة متوسط عمر السعوديين إلى 75 عاماً بحلول عام 2030.
كما أجاب الوزير "الجلاجل" عن أسئلة الحضور في العديد من الأمور والجوانب التي تهم الصحة ومستقبلها، حيث شدد على أهمية توطين البحث والتطوير والابتكار الطبي مشيراً إلى إطلاق عدد من البرامج والتي تستهدف دعم البحث، فيما أشار "الجلاجل" إلى أن المملكة تسعى إلى نقل صناعة الأدوية محلياً، وذلك لضمان أمنها الدوائي.
وأوضح وزير الصحة أن الوزارة مستمرة في الوصول لتحقيق الوصول لمجتمع صحي، منوهاً حرص وزارته على توفير أفضل الخدمات الصحية لذوي الإعاقة، مشيراً إلى أهمية الشراكة مع القطاع الخاص والاستثمار في القطاع الصحي، داعياً لحضور ملتقى الصحة العالمي خلال الفترة من 29-31 أكتوبر في واجهة روشن بالرياض.
وفي ختام اللقاء، شكر وزير الصحة الجمعية السعودية لكتاب الرأي على استضافته، مؤكداً أهمية دور الإعلام في نشر الوعي الصحي بين أفراد المجتمع، فيما أشاد الحضور بطرح "الجلاجل" الشفاف، وأعربوا عن تقديرهم لجهود الوزارة في تطوير القطاع الصحي.