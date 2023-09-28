وزير الصحة يستعرض واقع القطاع الصحي وأعمال منظومة الصحة في لقاء مع كُتّاب الرأي

وخلال اللقاء الدوري للجمعية، استعرض وزير الصحة العديد من المحاور والموضوعات التي تهم القطاع الصحي في المملكة، مشدداً على أن رؤية السعودية 2030 استشرفت المستقبل من قبل حيث عملت على تأسيس العديد من المبادرات والبرامج في القطاع الصحي مثل مركز الأزمات والكوارث، والمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها سابقاً (وقاية) والذي أصبح هيئة الصحة العامة، والتي أسهمت جميعها في التعامل مع جائحة كوفيد-19 وتميزت فيها المملكة وأصبحت مثالاً عالمياً يُحتذى به، وذلك وسط حضور كبير من كتاب الرأي؛ ومنها الملف الصحي، مؤكداً أهمية تعزيز صحة المواطن والمقيم، وتحقيق أفضل مستويات الرعاية الصحية الشاملة.