السعودية للشحن ترعى مشاركة المتسابقة مشاعل العبيدان في كأس العالم للراليات الصحراوية "باها"

إلى جانب مشاركتها في رالي حائل وتتويجها بالمركز الثاني في فئة تي3 في رالي حائل الدولي، آخر جولة من بطولة العالم للكروس كانتري إلى جانب مشاركتها في رالي داكار 2022 الذي احتضنته تضاريس المملكة للسنة الثالثة على التوالي بمشاركة 70 جنسية مختلفة من جميع فئات الرالي، واستطاعت العبيدان من اكمال جولة إيطاليا بالرغم من الصعوبات التي تعرضت لها اثناء السباق تمثلت في حدوث خلل لمكابح السيارة، فيما تستعد للمشاركة في نهائيات كأس العالم للراليات الصحراوية «باها» الجولة الرابعة المقرر خوضها في اسبانيا في الفترة من 21 إلى 24 يوليو الجاري.