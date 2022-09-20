اختتام الاستعراضات الجوية والبحرية لليوم الوطني 92 بجدة.. والرياض تستعد للعرض الأكبر

فيما شاركت قيادة حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة وأكاديمية جدة للعلوم والدراسات الأمنية البحرية، ضمن الاحتفال من خلال استعراض لعدد من الوسائط البحرية، مثل السفن والزوارق والحوامات متعددة المهام والأحجام في مسيرة بحرية، حيث انطلقت من جنوب الواجهة البحرية بالكورنيش الشمالي بمدينة جدة، وأبحرت نحو الشمال، وعادت في الاتجاه نفسه، توازيها مسيرة برية بمحاذاة الشاطئ لعدد من آليات حرس الحدود المتنوّعة على امتداد الواجهة، كما شمل الاستعراض بالفرقة الموسيقية عزف عدد من المقاطع الوطنية وعروض الفلاي بورد واستعراض قوارب التجديف.