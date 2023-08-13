"تخصصي تبوك" يجري أول عملية استئصال للجلطة من رئة مريضة

ومنذ لحظة وصول المريضة إلى الطوارئ باشر الفريق الطبي مهامه في محاولة لإنقاذ حياتها، حيث توقف قلبها سبع مرات، وفي كل مرة يتم إجراء إنعاش قلبي رئوي حتى عاد لها النبض والتنفس بحمد الله تعالى، ليتم بعدها توصيل الحالة على جهاز التنفس الصناعي، ووضعها في العناية المركزة، مما استدعى وضعها على جهاز مضخة القلب والرئة الاصطناعية "الإيكمو"، والتي تقوم بضخ الدم خارج الجسم إلى جهاز رئوي قلبي ويعمل على التخلص من ثاني أكسيد الكربون، وإعادة إرسال الدم محملًا بالأكسجين إلى أنسجة الجسم.