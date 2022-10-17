بالصور.. "الشؤون الإسلامية" وجامعة فطاني بمملكة تايلاند تنظمان ملتقى المحبة للأرامل والأيتام

وفي التفاصيل، استهدف الملتقى للفوج الأول 100 أرملة، و150 يتيمًا. واستُهل الملتقى بتلاوة عطرة لآي من الذكر الحكيم، ثم أُلقيت كلمة التقرير عنه، أعقبها كلمة التوصية، ألقاها الدكتور إسماعيل لطفي جافاكيا، رئيس جامعة فطاني. وقد حوى الملتقى العديد من البرامج والأنشطة، كتوزيع المنح الدراسية للأيتام، وهدايا عينية للأرامل، وحلقة القرآن الكريم، والأذكار والمأثورات النبوية (الصباحية والمسائية)، وأداء الصلوات المفروضة جماعة، والأنشطة التفاعلية والتمارين الرياضية.