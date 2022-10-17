بالصور.. "الشؤون الإسلامية" وجامعة فطاني بمملكة تايلاند تنظمان ملتقى المحبة للأرامل والأيتام

بدعم من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، عبر مكتب المستشار الإسلامي بسفارة المملكة العربية السعودية لدى مملكة تايلاند ببانكوك، أقامت جامعة فطاني، ممثلة في مؤسسة السلام التابعة للجامعة، ملتقى المحبة للأرامل والأيتام (النسخة الثالثة) في منتجع (الأمل ريسورت) بشاطئ في مديرية يأرينج بمحافظة فطاني جنوب تايلاند، وذلك يومَي الأربعاء والخميس 12- 13 أكتوبر 2022، ضمن البرامج العلمية والثقافية التي تنفذها الوزارة، وتحظى بتقدير كبير من مختلف شرائح المجتمع التايلاندي.
وفي التفاصيل، استهدف الملتقى للفوج الأول 100 أرملة، و150 يتيمًا. واستُهل الملتقى بتلاوة عطرة لآي من الذكر الحكيم، ثم أُلقيت كلمة التقرير عنه، أعقبها كلمة التوصية، ألقاها الدكتور إسماعيل لطفي جافاكيا، رئيس جامعة فطاني. وقد حوى الملتقى العديد من البرامج والأنشطة، كتوزيع المنح الدراسية للأيتام، وهدايا عينية للأرامل، وحلقة القرآن الكريم، والأذكار والمأثورات النبوية (الصباحية والمسائية)، وأداء الصلوات المفروضة جماعة، والأنشطة التفاعلية والتمارين الرياضية.
ونوه المشاركون في الملتقى بالجهود الكبيرة والمتواصلة التي تُنفِّذها وزارة الشؤون الإسلامية لنشر ثقافة التكافل الاجتماعي، وتعزيز وترسيخ منهج الوسطية والاعتدال بين أوساط المجتمع التايلاندي، إلى جانب دعم المشاريع التنموية والثقافية والاجتماعية التي تلامس حاجة المجتمع التايلاندي.