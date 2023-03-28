شركة 2060 الزراعية تبدأ مرحلة جديدة في مشروعها الزراعي بالتعاون مع شركة ركن المقاولات

بعد الانتهاء من البنية التحتية، شركة 2060 الزراعية توقّع اتفاقية مع شركة ركن الحديقة للمقاولات معلنة بذلك بداية مرحلة جديدة في مشروعها الزراعي.
وقد حضر التوقيع رئيس مجلس إدارة شركة 2060 الزراعية الأستاذ فيصل بن سعد القرنين و الوكيل الشرعي لشركة ركن المقاولات الأستاذ فيحان بن عوض الميموني، حيث كان التوقيع في مقر شركة معنا للاستثمار.
وتوجب هذه الاتفاقية على شركة ركن المقاولات باستلام أعمال المقاولات للمشروع مثل أعمال التشطيب و الديكور والأرصفة وتنسيق الأراضي والمسطحات بحيث يكون المشروع جاهزاً للعمل بعد هذه المرحلة.
ومن جانبه صرّح الأستاذ فيصل بن سعد القرنين أن المشروع الآن يدخل مراحله الأخيرة حيث من المتوقع أن يدخل المشروع حيّز التشغيل في نهاية عام 2023.
ومن الجدير بالذكر أن مشروع 2060 هو مشروع زراعي يحتوي عدة مجالات مثل تربية المواشي والعيادات البيطرية والتلقيح الصناعي، بالإضافة إلى الزراعية السمكية "الأكوابونيك".