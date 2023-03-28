شركة 2060 الزراعية تبدأ مرحلة جديدة في مشروعها الزراعي بالتعاون مع شركة ركن المقاولات

وقد حضر التوقيع رئيس مجلس إدارة شركة 2060 الزراعية الأستاذ فيصل بن سعد القرنين و الوكيل الشرعي لشركة ركن المقاولات الأستاذ فيحان بن عوض الميموني، حيث كان التوقيع في مقر شركة معنا للاستثمار.