استكمال رفع كفاءة الطاقة في مباني ومرافق الحرس الوطني بالرياض "المرحلة الثانية"

يُذكر أن الوفر المحقق المتوقع يبلغ أكثر من 7 ملايين كيلوواط/ساعةً سنوياً، أي ما يعادل 42% من إجمالي استهلاك الكهرباء السابق، وتبلغ نسبة التوفير المحققة المستهدفة من المشروع تفادي استهلاك أكثر من 11 ألف برميل نفط مكافئ، وتفادي نحو 4 آلاف طن متري من انبعاثات الكربون الضارة، أي ما يعادل الأثر البيئي لزراعة أكثر من 81 ألف شتلة سنوياً.