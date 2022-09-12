"التدريب التقني" تُطلق جائزة "المتدرب المثالي"

وبيّن مدير الإدارة العامة لشؤون المتدربين المهندس خالد محمد بركات، أنه تم تحديد عدد من ضوابط وشروط للترشيح منها أن يكون المتدرب لا يقل معدله التراكمي عند التخرج (4.95 من 5,00) كما يتطلب حصوله على درجة الدبلوم من إحدى الكليات التقنية أو فروعها بالفترة الصباحية؛ ولديه قبول نهائي في البرنامج التطبيقي المسائي (البكالوريوس) وقد أنهى متطلبات التخرج كافة في الدبلوم في المدة النظامية.